Глава Ярославской области оценил перспективы завода «Резинотехника»
Ярославль, 5 апреля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. 5 апреля врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев посетил предприятие «Резинотехника». Более 70 лет оно выпускает производственно-технические изделия, продукцию медицинского назначения, товары для строительства, спорта и отдыха. Об этом сообщает правительство региона.
Сейчас завод завершает разработку, испытания и запускает в серийное производство приводные клиновые ремни с кевларовой нитью в силовой конструкции для автопрома. Данная технология является уникальной и не имеет аналогов в России. Изготовление этой продукции позволит обеспечить конвейеры АО «Россельмаш» и ОАО «Гомсельмаш» высокопрочными комплектующими российского производства и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие страны.
На заводе глава региона встретился с коллективом и ответил на волнующие людей вопросы, среди которых — стабилизация социально-экономической ситуации в регионе, состояние дорог, благоустройство дворов и общественных пространств.