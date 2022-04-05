Ярославль, 5 апреля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. 5 апреля врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев посетил предприятие «Резинотехника». Более 70 лет оно выпускает производственно-технические изделия, продукцию медицинского назначения, товары для строительства, спорта и отдыха. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Михаил Евраев на «Резинотехнике»

«Резинотехника» находится в региональном перечне системообразующих предприятий. Мы тесно работаем с Правительством РФ, чтобы добиться включения большего числа производств Ярославской области в федеральный перечень, — сказал Михаил Евраев. — Это позволит рассчитывать на меры господдержки. В частности, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На «Резинотехнике» сейчас реализуют планы по импортозамещению, появляются дополнительные коммерческие заказы на продукцию. Это хороший пример появления новых возможностей. Наша задача — помочь ими воспользоваться, поддержать бизнес, сохранить рабочие места.»

Сейчас завод завершает разработку, испытания и запускает в серийное производство приводные клиновые ремни с кевларовой нитью в силовой конструкции для автопрома. Данная технология является уникальной и не имеет аналогов в России. Изготовление этой продукции позволит обеспечить конвейеры АО «Россельмаш» и ОАО «Гомсельмаш» высокопрочными комплектующими российского производства и окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие страны.

«Мы сейчас пытаемся уйти из среднего сегмента, делаем ставку на выпуск премиальной продукции, потому что эта ниша освободилась, — сказал генеральный директор предприятия Михаил Шабанов. — Продукцию, которую когда-то брали в Европе, мы готовы предложить. На рынке мы единственные производители такой продукции в России. Это приводные ремни для сельхозтехники, для машин, для двигателей внутреннего сгорания.»

На заводе глава региона встретился с коллективом и ответил на волнующие людей вопросы, среди которых — стабилизация социально-экономической ситуации в регионе, состояние дорог, благоустройство дворов и общественных пространств.