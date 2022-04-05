5 апреля 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM В Екатеринбурге 5 апреля состоялась первая репетиция парада Победы. По улицам прошла военная техника.

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка к репетиции парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Традиционным местом таких репетиций стал микрорайон Вторчермет. А завершатся они в мае на Площади 1905 года.

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проход механизированной колонны во время первой репетиции парада Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, Екатеринбург является одним из городов России, в которых 9 мая проводятся военные парады ко Дню Победы.