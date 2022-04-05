Белград, , 23:12 — REGNUM Позиция Палестины по поводу непризнания независимости Косово остается прежней. Об этом заявил посол Палестины в Сербии Мохамед Набхан 5 апреля.

Государство Палестина

По словам палестинского дипломата, на позицию его страны по поводу признания сепаратистского образования никак не повлияет тот факт, что министр иностранных дел Косово Доника Гервала-Шварц недавно встречалась с главой палестинской дипломатии Риадом Малики.

Набхан уточнил, что Палестина руководствуется по отношению к косовскому вопросу двумя принципами — соблюдением резолюции 1244 СБ ООН и необходимостью поиска решения через переговоры Белграда и Приштины.

«Отдельный вопрос — это открытые посольства так называемого Косово (в Иерусалиме — ИА REGNUM). Эта госпожа (Гервала — ИА REGNUM) не понимает до конца, что для Палестины и арабов значит Иерусалим. Она должна ознакомиться с позицией Палестины и палестинских мусульман и христиан, и только тогда сможет об этом говорить», — процитировало издание «Косово онлайн» слова палестинского посла.

Набхан повторил, что вопрос Иерусалима для Палестины — та красная линия, через которую никому нельзя переступать.

Напомним, что ранее Гервала-Шварц встретилась с главой палестинской дипломатии Риадом Малики на полях Дипломатического форума в Анталии, который прошел с 11 по 13 марта, но об этой встрече не сообщалось. Малики тогда рассказал ей, что у Палестины особые отношения с Сербией, и что возможность построения любых двухсторонних отношений с Косово обусловлена перенесением посольства сепаратистского образования из Иерусалима в Тель-Авив.

Приштина открыла свое посольство в Иерусалиме после того, как Израиль признал Косово в соответствии с положением Вашингтонского соглашения, подписанного в 2020 году.