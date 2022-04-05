Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 5 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Новом Уренгое на Ямале руководитель одной из фирм осуждён за сокрытии денежных средств, из которых нужно было уплатить налоги. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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По данным следствия, преступная деятельность велась в сентябре 2018-го — феврале 2019 года. Гражданин утаил от налогообложения более 17 млн рублей. Суд назначил ему два года условно с таким же испытательным сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за подобные преступления были осуждены руководители нескольких фирм Уральского федерального округа.