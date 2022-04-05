Лондон, , 20:03 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 29-летнего нападающего лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи по футболу Сона Хын Мина лучшим игроком прошедшего 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22.

Сон Хын Мин Дмитрий Голубович

3 апреля в матче с «Ньюкаслом» Сон, заработавший оценку 8.50, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Точность передач южнокорейца составила 96%.

В текущем сезоне на счету Сона 20 (14+6) очков по системе гол+пас в 27-ми матчах чемпионата Англии.

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 28 августа 2015 года после перехода из леверкузенского «Байера-04» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Южной Кореи, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.