Москва, , 20:03 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распределило государственную поддержку для печатных СМИ на 2022 год. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба ведомства.

СМИ Medialaw.org.ua

Как уточняется, всего на текущий год Минцифры предусмотрено 500,5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в печатных СМИ. В конкурсную комиссию министерства поступило более двух тысяч заявок от периодических печатных СМИ, свыше 1,8 тысячи из которых — заявки региональных изданий.

По решению комиссии, субсидии на общую сумму 95 млн рублей получат 95 федеральных газет и журналов на реализацию 127 проектов по приоритетным направлениям государственной политики.

Остальные средства в размере 405,5 млн рублей будут распределены между 784 региональными печатными изданиями из 71 субъекта Федерации на реализацию в общей сложности 1143 социально значимых проектов.

По данным Минцифры, в число получателей субсидий вошли издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и юношества, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, федеральные и региональные газеты.