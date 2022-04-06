Александр Погожев,
6 апреля 2022, 16:42 — REGNUM Проблемы с логистикой, приостановка поставок товаров в Россию и уход зарубежных брендов с рынка освободили нишу отечественным производителям. В связи с этим в городах России швейные фабрики стали наращивать объемы производства и строить планы на увеличение производственных мощностей.
В Ставропольском крае в городе Невинномысске уже больше месяца на полную мощность работает обновленное после ремонта предприятие по пошиву мужских брюк и детской одежды. На производстве работает почти 100 человек. Таких швейных производства у фирмы еще два, где также по заказам клиентов изготавливаются брюки. Заказчиками выступают бренды, у которых есть свои торговые площадки в Москве.
Печать лекала для раскроя брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Печать лекала для раскроя брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отрез ткани
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отрез ткани
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раскрой брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник швейного производства готовит раскрой брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Раскрой брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ткани, из которых шьют продукцию, турецкого и китайского производства. Вся прикладная фурнитура на производстве также из Китая.
Швейный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пошив брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пошив детали для брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник швейного производства готовит детали для брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ленты для шитья
Александр Погожев © ИА REGNUM
Распаковка раскроя для пошива брюк
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швейный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Развиваемся сейчас за счет государственных программ по развитию бизнеса. Наши конкуренты — Китай и Турция, но так как ввоз готовых изделий делает их продукцию дороже, мы заняли нишу и уверенно на ней стоим» — говорит Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес».
Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес», на складе производства
Александр Погожев © ИА REGNUM
Предприятие выпускает сейчас от 15 до 16 тысяч изделий в месяц. Начиналось всё в 1993 году, руководители шили сами, постепенно они начали открывать производства и приглашать на работу сотрудников. В 1999 образовался свой небольшой коллектив, и фирма стала развиваться.
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швейное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швейное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швейное оборудование
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швейный цех
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейной машинкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пуговичная машина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пуговицы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Швея за швейным оборудованием
Александр Погожев © ИА REGNUM
«За свет мы платим в рублях, зарплату платим в рублях, налоги тоже платим в рублях. Единственное, сейчас скачок произошел, крючки, нитки подорожали. Плохо, что нет отечественного производства», — говорит Виталий Шиганов.
Тем не менее дружественные страны поставляют швейную фурнитуру и сырье, поэтому перебоев на фабрике нет.
Работник швейного производства гладит брюки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник швейного производства гладит брюки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Работник швейного производства гладит брюки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проверка качества и упаковка продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проверка качества и упаковка продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проверка качества и упаковка продукции
Александр Погожев © ИА REGNUM