6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 16:42 — REGNUM Проблемы с логистикой, приостановка поставок товаров в Россию и уход зарубежных брендов с рынка освободили нишу отечественным производителям. В связи с этим в городах России швейные фабрики стали наращивать объемы производства и строить планы на увеличение производственных мощностей.

В Ставропольском крае в городе Невинномысске уже больше месяца на полную мощность работает обновленное после ремонта предприятие по пошиву мужских брюк и детской одежды. На производстве работает почти 100 человек. Таких швейных производства у фирмы еще два, где также по заказам клиентов изготавливаются брюки. Заказчиками выступают бренды, у которых есть свои торговые площадки в Москве.

Печать лекала для раскроя брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Печать лекала для раскроя брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Отрез ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Отрез ткани Александр Погожев © ИА REGNUM

Раскрой брюк Александр Погожев © ИА REGNUM Работник швейного производства готовит раскрой брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Раскрой брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Ткани, из которых шьют продукцию, турецкого и китайского производства. Вся прикладная фурнитура на производстве также из Китая.

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Пошив брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Пошив детали для брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник швейного производства готовит детали для брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Ленты для шитья Александр Погожев © ИА REGNUM

Распаковка раскроя для пошива брюк Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

«Развиваемся сейчас за счет государственных программ по развитию бизнеса. Наши конкуренты — Китай и Турция, но так как ввоз готовых изделий делает их продукцию дороже, мы заняли нишу и уверенно на ней стоим» — говорит Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес».

Виталий Шиганов, один из руководителей ООО «Велес», на складе производства Александр Погожев © ИА REGNUM

Предприятие выпускает сейчас от 15 до 16 тысяч изделий в месяц. Начиналось всё в 1993 году, руководители шили сами, постепенно они начали открывать производства и приглашать на работу сотрудников. В 1999 образовался свой небольшой коллектив, и фирма стала развиваться.

Швея за швейным оборудованием Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейным оборудованием Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM Швейное оборудование Александр Погожев © ИА REGNUM

Швейный цех Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейной машинкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейным оборудованием Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейным оборудованием Александр Погожев © ИА REGNUM

Пуговичная машина Александр Погожев © ИА REGNUM Пуговицы Александр Погожев © ИА REGNUM

Швея за швейным оборудованием Александр Погожев © ИА REGNUM

«За свет мы платим в рублях, зарплату платим в рублях, налоги тоже платим в рублях. Единственное, сейчас скачок произошел, крючки, нитки подорожали. Плохо, что нет отечественного производства», — говорит Виталий Шиганов.

Тем не менее дружественные страны поставляют швейную фурнитуру и сырье, поэтому перебоев на фабрике нет.

Работник швейного производства гладит брюки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник швейного производства гладит брюки Александр Погожев © ИА REGNUM Работник швейного производства гладит брюки Александр Погожев © ИА REGNUM

Проверка качества и упаковка продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Проверка качества и упаковка продукции Александр Погожев © ИА REGNUM