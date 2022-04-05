Приштина, , 20:08 — REGNUM Министр образования, науки, технологий и инноваций Косово Арберие Нагавци заявила, что «сейчас не время забастовок».

Педагоги Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в профсоюзе работников образования, науки и культуры Косово заявляли о готовности к проведению полной или всеобщей забастовки 13 или 15 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в правительстве Косово подчеркнули, что забастовки выльются в потерю учебных часов, число которых и так сократилось из-за пандемии.

2 апреля глава профсоюза работников образования, науки и культуры Косово Рахман Яшари был переизбран на третий срок и объявил о намерении организовать протесты 8 апреля и забастовку 20 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово обратили внимание на проблемы людей с аутизмом