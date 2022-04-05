Владикавказ, 5 апреля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Северную Осетию прибыли уже 308 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных республик. Большинство из них разместилось в пунктах временного пребывания, остальных приняли родные. Такую информацию обнародовала 4 апреля в ходе аппаратного совещания правительства вице-премьер Лариса Туганова.

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Она отметила, что 170 беженцев были размещены в подготовленных властями РСО-Алании пунктах временного размещения. Так, в санатории «Юность» поселены 100 человек, в том числе 29 взрослых и 71 ребенок. В санатории «Тамиск» нашли кров 77 переселенцев. Из них 19 взрослых, остальные — дети.

Помимо этого, есть прибывшие в Северную Осетию самостоятельно — таких в республику приехал 131 человек, в том числе 53 ребенка.

Напомним, власти РСО-Алания ранее заявляли о готовности принять около тысячи беженцев из Донбасса.

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