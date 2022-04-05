Москва, , 19:49 — REGNUM Российская сторона ответит на высылку из Германии 40 сотрудников российских загранучреждений, говорится в опубликованном 5 апреля заявлении официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Дипломат предупредила, что «реакция российской стороны будет ощутимой для Германии».

Мария Захарова МИД России

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Комментируя заявление германского министра иностранных дел Анналены Бербок, которая, оглашая решение по дипломатам, сослалась на «события в Буче», российский дипломат оценила его как откровенно недружественный шаг.

Захарова отметила, что заявление Бербок, которая поспешила подать конфронтационный шаг Берлина как ответ на якобы совершённые войсками РФ «неописуемые жестокости» в Буче, пропитано «особо пафосным цинизмом». Особенно учитывая «очевидный инсценированный характер этой подготовленной украинским режимом провокации».

«ежедневно работали против свободы и единения германского общества» ». Захарова «С пропагандой ненависти граничат утверждения Бербок, согласно которым высылаемые дипломаты представляли угрозу, поскольку, находясь в Германии,».

Российский дипломат добавила, что такие заявления Берлина «свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором оказался МИД ФРГ, утративший чувство реальности, а вместе с ним и способность говорить на языке дипломатии». И ответственность за разрушение отношений теперь лежит на Берлине.

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