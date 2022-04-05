Москва, , 23:40 — REGNUM Казахстан демонстрирует готовность к участию в создании транзитных механизмов в обход России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Транскаспийский газопровод Neftegaz.ru

Напомним, что, как сообщила пресс-служба министерства экономики Грузии, Азербайджан, Турция, Казахстан и Грузия подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад».

«Страны находят между собой взаимопонимание. Казахстан показывает, что он готов играть в игрища, которые связаны с созданием транспортных путей в обход России. Вопросом остаётся — будут ли отношения с Россией приоритетными для Казахстана, или Россия будет одним из многих векторов. Это важно не только с точки зрения транспортных мощностей, но и обхода санкций, поставок товаров и т.д.», — считает эксперт.

В целом развитие этого проекта будет зависть от того, как будут развиваться отношения между ЕС и Китаем, отметил Митрахович.

«Не исключено, что какой-нибудь «тайваньский кейс» всё подвесит и участники проекта будут вынуждены переосмыслить цели и задачи проекта», — заключил эксперт.