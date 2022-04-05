5 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что государства, входящие в Североатлантический альянс, будут и в дальнейшем поставлять украинской стороне вооружение.

Оксана Переможенко, , 20:07 — REGNUM Государства, входящие в Североатлантический альянс, будут и в дальнейшем поставлять украинской стороне вооружение. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 5 апреля заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Армия Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе [поставкам] противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования», — сказал он.

Столтенберг также добавил, что оказание военной помощи украинской армии происходит в том виде, который не повлечет за собой крупномасштабной войны между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом, но лишь предназначено для удержания конфликта в границах Украины.

«Ответственность НАТО — предотвратить эскалацию за пределы Украины… Это та причина, по которой НАТО вынуждена принять сложное решение о предоставлении [Украине] помощи [только] в том виде, который не способствует преобразованию конфликта в полномасштабную войну между Россией, являющейся ядерной державой, и НАТО…» — добавил генеральный секретарь альянса.

В то время, пока российские войска занимаются перегруппировкой сил, которая, по мнению руководства НАТО, может занять несколько недель, Североатлантический альянс может успеть перевооружить ВСУ.

«Мы можем перевооружить и переоснастить украинские (вооруженные) силы», — добавил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе Nato.int

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Заявление Столтенберга обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна».

"Судя по тому, как натовские инструкторы помогли Грузии и Афганистану, украинцам стоит 10 раз подумать о такой помощи», — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«По словам Столтенберга, НАТО оказывает военную поддержку Украине в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО. Что это вообще за формулировка? Типа дразним, но аккуратно?» — недоумевает Space Marine.

«Молодчага, Столтенберг! До последнего украинца…» — с сарказмом добавила Юлия К.

«О чем и говорили вам 8 лет и готовили. Война с РФ на территории Украины руками украинцев до последнего украинца», — отметил Андрей.

«Уморил. Для предотвращения мы будем дальше поставки оружия делать. Оружие что — цветочки, что ли?» — недоумевает один из комментирующих.

«Видимо, не зря говорят, готовы воевать до последнего украинца», — также напомнил Иван Д.

«Заявить-то он заявил… Только вот за восемь лет, которые Украина якобы воевала с РФ, реального перевооружения так и не произошло. А для освоения любой техники нужно минимум несколько месяцев тренировок… И их у ВСУ нет и не будет!» — написал Александр Н.

«Всё очень просто, — старое вооружение утилизировать очень дорого, а так избавятся от него в виде помощи», — отреагировал Павел А.

«США будут воевать с Россией до последнего украинца», — также в свою очередь отметил Роман Р.

«Господи, когда закончится это безумие?» — не выдержала Olga.

«Ясно. Мир не предвидится», — прокомментировал заявление генсека НАТО Алексей С.

«Главное для них — не выйти за границы Украины, а что останется на месте самой Украины, им, в общем-то, на*рать», — добавила Екатерина Ж.

«Подкинь дров, а то холодает», — коротко охарактеризовал заявление Столтенберга Александр К.

«Это заявление — признание того, что именно НАТО воюет с Россией руками и жизнями украинцев. Признание в том, что им нужен этот конфликт, но не прямое столкновение…» — подытожил «Родной».