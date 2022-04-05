Черкесск, , 19:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся в ночь на 6 апреля заморозков. Они могут отмечаться местами в северных районах республики. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до −1… −2°C, сообщили в региональном управлении МЧС.

Заморозки jill111

«В период с 19:00 5 апреля, а также утром 6 апреля в северных районах КЧР местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 1−2°C ниже нуля», — говорится в сообщении управления.

Стоит отметить, что двумя днями ранее в Карачаево-Черкесии было не по-весеннему тепло — температура воздуха поднималась до +26… — 28 °C. В отдельных районах республики успели зацвести абрикосы и другие косточковые деревья. Заморозки могут погубить будущий угрожай.