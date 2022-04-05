Москва, 5 апреля 2022, 19:27 — REGNUM В «Единой России» разработали законопроект, направленный на защиту данных, в том числе и данных о собственности, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Вводится обязанность операторов в течение 24 часов информировать органы власти о произошедших инцидентах с базами данных, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн «Единая Россия»).
«Устанавливается обязанность информировать о трансграничной передаче — это значит, что, когда оператор собирается начать направлять персональные данные, передача может быть ограничена при наличии угроз национальной безопасности», — говорит Хинштейн.
Уполномоченные органы РФ смогут вмешиваться в обработку персональных данных на территории других государств, отметил он.
Также вводятся ограничения на обработку биометрических данных несовершеннолетних.
Кроме того, предлагается ограничить возможность получения выписок из ЕГРН третьим лицам.
«Еще предложение — устранить правовую коллизию, чтобы данные из ЕГРН третьим лицам выдавались только при наличии разрешения от собственника на предоставление таких данных», — сообщил парламентарий.
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