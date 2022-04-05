Москва, , 19:47 — REGNUM Казахстан пытается встроиться в модель европейско-китайской торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

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«Казахстан пытается встроиться в пути европейско-китайской торговли, в т.ч. в те проекты, которые являются частью большого проекта «Один пояс — один путь». Было бы странно, если бы они не попытались вписаться в этот проект, используя китайские инициативы и китайские возможности«

Без Китая проект не имел бы перспектив для реализации. Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан своими усилиями реализовать такой проект не смогли бы, заключил политолог.

Напомним, что 1 апреля Тбилиси, Баку, Анкара и Нур-Султан подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад».