Москва, , 19:24 — REGNUM Казачьи подразделения, участвующие в специальной операции по защите республик Донбасса, получат подкрепление. В Донецкую и Луганскую Народные Республики отправляется второй казачий батальон из России. Об этом ИА REGNUM сообщили во Всероссийском казачьем обществе 5 апреля.

Вручение кисетов казакам-конникам Don-kazak.ru

В эти дни около 1400 казаков Всероссийского казачьего войска принимают участие в боевых действиях в Донбассе. Казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы. В ближайшие дни Всероссийским казачьим обществом будет сформирован ещё один, третий, казачий батальон. Его ряды пополнят казаки, проживающие на исторических территориях.

Всероссийское казачье общество выполняет одну из стратегических задач по формированию мобилизационного людского резерва Вооруженных сил России. Казаки оказывают помощь и в пунктах разгрузки гуманитарной помощи. Ежедневно эту деятельность ведут более 500 казаков-волонтеров.

ИА REGNUM сообщало, что в специальной операции по защите республик Донбасса принимает участие добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, в состав которого вошли представители Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ).

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