5 апреля 2022 | Время чтения 15 мин

Меня уже не удивляет то, что отдельная часть «людей государевых» продолжают жить в каком-то своём особом мире, далёком от реалий нынешнего времени и от государственных и национальных приоритетов.

Александр Мазурицкий, , 20:33 — REGNUM Когда-то в далеком 1974 году, в начале срочной службы в войсках ПВО, мне чётко объяснили, что важнейшая задача этого рода войск состоит в том, чтобы не допустить появления над территорией страны вражеских самолётов. Кстати, это было время, когда в 15 километрах от нас находилась страна Варшавского договора — Польша. Подлетное время самолетов НАТО составляло всего несколько минут. Тогда я узнал, что для войск противовоздушной обороны очень важно определить, чей самолёт работает в воздушном пространстве. Для этого существовала специальная система опознавания «свой-чужой». Как жаль, что эту систему невозможно применить в нашей обычной жизни, когда внезапно узнаёшь, что тот, кого ты когда-то считал «своим», оказался «чужим».

Иоганн Петр Газенклевер. Читальный зал

11 марта 2022 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью «Внутренняя война против культуры в России. Остановите разбиблиотечивание!». Она заканчивалась следующим призывом: «Нынешняя обстановка потребует переформатирования не только экономики страны, но и сферы образования и культуры, в том числе того, что связано с миром библиотек. Прошу воспринимать эту статью как обращение ко всем тем, от кого зависят судьбы отечественных библиотек. Ко всем, кто может вразумить ещё не до конца понявших управленцев, с чем столкнулось наше Отечество. Ко всем тем, кто, произнося высокие слова о патриотизме, по своему недомыслию разрушает один из мобилизационных ресурсов страны».

По тому, что продолжает происходить сейчас в библиотеках Московской области, я понял, что мой призыв остался неуслышанным. Хотя, чему тут удивляться? За последние годы у нас выросла удивительная прослойка чиновников среднего уровня, которая сформировалась в период отсутствия внятной государственной идеологии. Это она отметилась фразами: «государство не просило вас рожать», «вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», а чего стоит ставшее притчей во языцех утверждение саратовской чиновницы о том, что на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей с помощью «макарошек» можно жить месяц. Эта категория управленцев отличается тем, что научились создавать яркую и на первый взгляд впечатляющую картину того, как они «блюдут государственные интересы», о которых говорил товарищ Саахов в фильме «Кавказкая пленница». На самом деле, для этой группы руководителей в большем приоритете находятся личные интересы. Сразу хочу пояснить, что то, о чём я пишу, не относится к значительной когорте грамотных и профессиональных управленцев, которым можно сказать только слова благодарности. И я таких знаю.

Меня уже не удивляет то, что отдельная часть «людей государевых» продолжают жить в каком-то своём особом мире, далёком от реалий нынешнего времени и от государственных и национальных приоритетов. Создаётся впечатление, что мы и они в настоящее время проживаем на территории различных государств. И уж простите, если следовать ранее обозначенной системе опознавания «свой-чужой», сам собой напрашивается вопрос — а свои ли они?

Господа-товарищи, что должно ещё произойти, чтобы вы наконец-то поняли, что в настоящее время наша страна переживает третье нашествие «двунадесяти языков». Как известно, первое европейское нашествие возглавили французы во главе с Наполеоном Бонапартом, второе — немцы во главе с Адольфом Гитлером, ну, а третий поход «цивилизованной Европы» возглавляет нынешний президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Сегодняшняя ситуация противостояния России и Запада отличается только тем, что нынешние организаторы похода «двунадесяти языков» оказались хорошими учениками и сумели извлечь уроки из печального опыта своих предшественников. Сами они решили в этот раз на рожон не лезть. А зачем? Совершив государственный переворот в соседней стране, осуществив щедрую подпитку процесса распространения на Украине нацистских идей, они бросили украинский народ на алтарь борьбы с ненавистной им Россией. Исторический опыт у заокеанской страны, «оплота демократии», в этом отношении значительный. Достаточно вспомнить, как при освоении Американского континента умело и методично стравливались индейские племена. И где она теперь, индейская цивилизация? Мы и украинцы для потомков первых переселенцев те же делавары и гуроны, которые сошлись сейчас в смертельной схватке. И уж будьте любезны, с оставшимися наши заокеанские «партнёры» постараются разобраться, опять же — опыт есть опыт.

Хотел бы обратить внимание на то, что между прошлыми приходами супостатов и нынешней попыткой покорить Россию вся разница заключается в том, что и мы тоже извлекли из прошлого опыта урок, и в этот раз мы сумели просто опередить. Не это ли является основной того, что главный лидер нашествия господин Байден не может уже с собой совладать и ведёт себя неподобающим для руководителя великой страны образом, напоминая подвыпившего в салуне ковбоя, опускаясь до оскорбления руководителя государства. Провожу это ликбез вовсе не случайно. Он предназначен для отдельных представителей чиновничьего мира, которые до сих пор не поняли, а может и не хотят понять, что наша жизнь разделилась на две части: до и после 24 февраля 2022 года.

Что же побудило меня опять обратиться к теме упорного непонимания чиновничьим сословием от культуры того, что в нынешнее время библиотеки являются мобилизационным ресурсом государства, как, между прочим, это было в годы Великой Отечественной войны?

Интересные новости дошли до меня из подмосковной Истры. По распоряжению главы городского округа Истра были внесены изменения в устав Муниципального учреждения культуры «Истринская централизованная библиотечная система», после чего ряд библиотекарей получили уведомления о том, что библиотеки, в которых они работают, в ближайшем будущем станут библиотечными пунктами. Сей документ гласил: «На основании распоряжения Главы городского округа Истра Московской области от 14 марта 2022 года №40-Р «Об внесении изменений в Устав Муниципального учреждения культуры «Истринская централизованная библиотечная система» городского округа Истра Московской области в соответствии с Приложением 1 Положения по эффективности библиотек (по результатом совещаний) к Письму министерства культуры Московской области от 9.03 2022.№ 17Исх-1424/017−01,уведомляю Вас, что спустя два месяца с момента ознакомления с данным уведомлением изменяются следующие условия заключённого с Вами договора:

Занимаемая Вами должность «Ведущий библиотекарь Бужаровской библиотеки» библиотек заменена на «Библиотекарь 1 категории Бужаровского библиотечного пункта».

А дальше бывшего ведущего библиотекаря знакомят со всеми «прелестями», которые ожидают его и библиотеку в связи с определением нового статуса. Для непосвящённых поясню — между библиотекой и библиотечным пунктом выдачи есть большая разница, о которой знает каждый профессионал библиотечного дела. Кстати, перед тем как осуществлять свои «гениальные замыслы», этой библиотеке урезали площадь.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

В результате того, что называют оптимизацией чиновники из министерства культуры области и администрации Истринского района, четыре сельские библиотеки превращаются в пункты выдачи.

Меня до сих пор удивляет лукавство наших чиновников. Свои действия они упорно называют словом «оптимизация». Напомню, как трактуется этот термин в экономическом словаре: «Оптимизация — выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех, которые дают наилучшие результаты».

А теперь просьба к тем, кто будет читать эти строки. Сможет ли кто-нибудь вспомнить хоть один факт из истории «оптимизации» здравоохранения, образования, учреждений культуры, что дало бы эти самые «наилучшие результаты»? Относительно библиотек это приводит к тому, что их становится просто меньше.

У меня есть вопрос к руководителям министерства культуры области. Вы вообще в курсе, что в стране ещё никто не отменял «Закон о библиотечном деле» 1994 года? Напомнить? В его новой редакции от 2015 года есть статья 23, в которой чёрным по белому написано: «1.1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения». И где он, этот опрос? А ведь незнание закона не освобождает от ответственности. Даже несведущему в юриспруденции человеку ясно, что физическое или юридическое лицо, нарушающее закон, совершает правонарушение. А эти действия относятся уже к ведомству прокуратуры.

Самое интересное, что действия по переформатированию библиотек региона в культурно-досуговые центры, активному вмешательству в содержательную сторону деятельности библиотек нарушают ещё две статьи этого закона.

Статья 10 «Закона о библиотечном деле» гласит: «Учредитель библиотеки финансирует её деятельность и осуществляет контроль за этой деятельностью в соответствии с действующим законодательством, а также назначает на должность руководителя библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев, предусмотренных ее уставом и действующим законодательством».

Данное положение подтверждается и в статье 13 «Библиотеки имеют право: 1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах».

Джон Артур Ломакс. В библиотеке

Таким образом, действия регионального минкульта в Истре и других регионах Московской области позволяют усомниться в компетентности руководителей этой структуры.

Областной минкульт продолжает удивлять меня раз за разом, с маниакальной настойчивостью создавая очаги социального напряжения. Видимо, чиновникам от культуры было мало ситуации, которая по их вине сложилась в городе Жуковском. Библиотекари и читатели организовали протестное движение против сокращения библиотек наукограда, и на улицах города появились листовки в защиту библиотек. Ну ладно, до 24 февраля это можно было объяснить вашим недомыслием и непониманием того, для чего вообще нужны библиотеки. Сейчас для того, чтобы дать оценку вашим нынешним действиям по созданию нового очага социальной напряжённости, формулировка «недомыслие» уже не подходит, нужны другие, более жёсткие определения. Здесь есть над чем подумать, ведь то, что вы совершаете, вступает в явный диссонанс с действиями руководства страны, направленными на консолидацию общества.

Опыт давно убедил меня — с чиновниками очень сложно говорить о морали, о сострадании или сочувствии, они привыкли мыслить другими категориями. Тем не менее стоит сказать. Зарплата сельского библиотекаря и так не ахти какая, а вы еще сокращаете её практически наполовину. Вам опять надо напомнить о том, что сейчас происходит в стране и в какой сложнейшей экономической ситуации она оказалась? Когда-то великий учёный и гуманист академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал библиотекарей «последними святыми на Руси». На мой взгляд, первыми в ряду этих святых стоят сельские библиотекари. Те, кто делает всё возможное, чтобы сохранять национальные традиции, занимаясь настоящей просветительской деятельностью, сохраняя нашу «малую родину», а не реализуя насаждаемые в библиотеках «активности». До сих пор не пойму, почему цели и задачи библиотечной деятельности были известны тем, кто создавал замечательную систему культурно-просветительных учреждений Подмосковья до вас, и неведомы вам? Может, разница в том, что они были из поколения созидателей, а вы относитесь к совершенно другому типу руководителей?

О полном непонимании остроты происходящих событий говорит продолжающаяся пагубная политика по насаждению и расширению в библиотеках значительного числа платных услуг. В нынешней сложнейшей экономической ситуации, вызванной санкционной политикой недружественных России государств, потерей рабочих мест, объективного падения доходов некоторых категорий граждан, навязывание библиотекам расширения коммерческих услуг не только не эффективно, но и по сути безнравственно.

Скажу больше, то, что реализуется от имени министерства культуры Московской области, своим непрофессионализмом и некомпетентностью решений дискредитирует уважаемого мной человека — губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. До сих пор не пойму, почему Общественная палата области, депутатский корпус региона не обращают внимания на то, что вы творите с библиотечной системой Подмосковья в последние годы, кромсая и корёжа её.

Андрей Воробьёв Официальное интернет-представительство президента России

Говоря о просчётах регионального министерства культуры, не могу пройти мимо такого явления, как Московская губернская универсальная библиотека. Простите, коллеги, многих из вас я знаю, бывал у вас, вёл курсы по повышению квалификации библиотекарей региона. Но это тот случай, когда не могу молчать. Ну ладно, так получилось, что вам не повезло с руководством сферой культуры, оно оказалось мало компетентным в вопросах организации библиотечного дела. Бывает, и не у вас одних. Но кто, как ни вы, должны были донести до руководства ключевые понятия, для чего нужны вообще библиотеки и то, что тотальное переформатирование библиотек в культурно-досуговые центры ведёт к утрате учреждением своего основного функционала. То есть ведёт к тому самому «разбиблиотечиванию», о котором неоднократно говорил и писал известный библиотековед А. В. Соколов. В отличие от ваших патронов, вы-то обязаны понимать, что такое библиотека и для чего она существует. Всё это позволяет сделать весьма печальный вывод. Губернская библиотека стала весьма удобной структурой для руководства министерства культуры области, беря под козырёк и исполняя любые его непродуманные решения, вместо того, чтобы отстаивать интересы библиотечной отрасли. Вы превратились в придворную библиотеку. Это именно вы стали безропотным реализатором пагубных для отрасли идей вашего руководства. Если вы считаете, что ваши действия относятся к инновациям, то смею огорчить, это выхолащивание самой творческой сущности библиотечного дела, уничтожение его первооснов. Чего стоит одно пресловутое так называемое «системное расписание». Это шедевральный документ. Приведу один из образов.

Вторник:

10:00−11:30. Библионяня. Программа для детей от 3 до 5 лет (платно);

10:30−11:30. Для самых маленьких. Занятия для мам и малышей от 1,5 до 3 лет (платно);

13:00−15:00. Библиопродлёнка.

И так каждый день. Всё расписано с утра до 21 часа. Триумф формализма, доведённого до абсурда. Послушайте, те, кто это придумал, хоть раз в жизни проводил массовые мероприятия в библиотеке? Я два года из своей библиотечной жизни заведовал сектором массовой работы библиотеки и знаю, сколько времени приходилось тратить на подготовку выставки, библиографического обзора, встречи с писателем и так далее. Это вы, коллеги, превратили библиотеки региона в бесконечный конвейер развлекательных и увеселительных мероприятий. До «системного расписания» не додумались даже руководители библиотек и сферой культуры в то время, которое называется «периодом господства административно-командной системы». А когда с читателем работать, общаться с ними, заниматься внутрибиблиотечной работой и многими другими более полезными вещами, чем то, что вы навязываете библиотекам?

Московская губернская универсальная библиотека г. Королева Московская губернская универсальная библиотека

Руководство Губернской библиотеки не рекомендует, а активно диктует библиотекам области, что и когда им надо делать, причём каждое действо должно быть отражено во множестве различных отчётов. А чего стоят чуть ли не ежедневно спускаемые указания, поступающие утром рабочего дня о предоставлении, например, до 14:30 плана очередных не запланированных ранее мероприятий. А если план поступит к вечеру или, страшно даже подумать, к утру следующего дня? Остановится прокатный цех, потухнут мартены, прекратится выпуск товаров народного потребления? Библиотека не предприятие, в задачи которого входит выполнение плана по валу, у неё испокон веков были несколько иные задачи. Кстати, интересно, закончилась ли ваша борьба с присутствием цветов в библиотеках области? Вы победили цветы? Может, пора бы расширить свой кругозор и в свободное от трудов праведных время почитать что-нибудь о фитодизайне в библиотеке. Вас ждут удивительные открытия, оказывается, фитодизайн в библиотеке способствует «очищению воздуха от пыли, токсичных грибков, патогенных бактерий и вирусов; обогащению воздуха биогенными веществами, благотворно действующими на человека; созданию приятной и комфортной обстановки». Специально интересовался в библиотеках других регионах, такой антицветочной кампании я нигде не встречал. И ещё, откуда у нынешнего руководства библиотекой взялся такой начальственный менторский тон по отношению к коллегам? Уж простите, я ознакомился с тем, как ведутся пресловутые ВКС (видеоконференции), когда директор библиотеки назидательным, не терпящим возражений тоном переиначивает названия мероприятий библиотек, опускаясь даже до навязывания времени их проведения. Апофеозом «библиотечного беспредела» стало требование обязательного открытия во всех библиотеках области шахматных клубов и курсов иностранных языков. Боюсь спросить, а если у меня в библиотеке работает мастер спорта по шашкам, можно в нашей библиотеке в шашки поиграть? Коллеги, вы вообще понимаете, что транслируете? Вам тоже надо напоминать, что ваши действия нарушают «Закон о библиотечном деле», который не позволяет вмешиваться в содержательную сторону деятельности библиотек? И если министерскому начальству это ещё можно простить в силу его непрофессионализма, то ваши действия позволяют усомниться в вашей собственной компетентности.

Завершая эту статью, хочу опять вернуться к той проблеме, которая была обозначена в предыдущей статье, посвящённой разбиблиотечиванию.

Ситуация по деформированию библиотечной системы области, инспирируемая нынешним министерством культуры региона и реализуемая некомпетентным руководством областной библиотеки, показывает, что там так и не поняли и не осмыслили происходящее в мире и в нашей стране. Основные акценты нынешней библиотечной деятельности должны быть перемещены на консолидацию общества, на информационную, просветительскую и воспитательную деятельность, на обозначение нравственных ориентиров.

… Написал это и вдруг задумался, а вдруг всё это поручат тем, кому посвящена эта статья. И появится новое системное расписание, только уже с другим содержанием. Господа руководители, хочу попросить, а можно библиотеки сделают всё это без вашего участия и «мудрых и компетентных» указаний? Уверяю вас, в регионе, несмотря на ваше оптимизаторское рвение, ещё остались достаточно грамотные и высокопрофессиональные руководители библиотек, которые, несмотря на вашу активную работу по истреблению творческих начал в библиотечном деле, в состоянии решить поставленные здесь задачи. Эти люди для меня-то уж точно свои. Главное, не мешайте им, если сможете…