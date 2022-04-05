Бухарест, , 19:19 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении предоставить Молдавии около €400 млн на развитие молдавской экономики и реализации проектов по широкой интеграции этой страны в структуры ЕС. Выделение средств будет осуществляться на безвозмездной основе, сообщает 5 апреля бухарестский телевизионный канал Digi24.

«Великая Румыния». 1930 Andrei Nacu

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По словам министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, Бухарест выступил сопредседателем Платформы по поддержке Кишинева на «общеевропейском уровне». Согласно официальной информации, о своем участии в указанной платформе уже заявили Германия и Франция.

«Сейчас Республика Молдова нуждается как в материальной помощи, так и в масштабных инвестициях, — отметил Ауреску. — Необходимо гарантировать экономический рост молдавского государства в условиях общей нестабильности и военных действий на Украине».

Как ожидается, первый транш финансирования в рамках соответствующей программы поступит в Молдавию уже к началу мая текущего года.

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