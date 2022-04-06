Вашингтон, 6 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) не принял участия в церемонии «Грэмми», поскольку предпочёл посетить день рождения родной бабушки. Об этом 5 апреля пишет издание HipHopDX.

NME Канье Уэст

Так, появление музыканта удивило всех его родственников, поскольку предполагалось, что Уэст всё же посетит церемонию. К слову, незадолго до проведения «Грэмми» организаторы исключили рэпера из списка номинантов, а также отменили его выступление.

Ранее стало известно о том, что Канье Уэст не выступит на фестивале Coachella. Точная причина отказа артиста от выступления не сообщается.