Москва, , 19:11 — REGNUM В версии событий в Буче, которые преподносят общественности Украина и Запад, нельзя не заметить вопиющие нестыковки, заявил 5 апреля в Совете Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам», — рассказал он.

Российский дипломат указал на то, что «трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня». При этом, обвинения российских военных в убийстве мирных жителей не подтверждаются никакими свидетельствами.

«Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», — сказал Небензя по видеосвязи удалённо участвующему в заседании Совета Безопасности ООН украинскому президенту Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев с 3 апреля распространяет заявления о массовых убийствах мирных жителей города Буча, обвиняя в этом российских военных.

Напомним, российские военные ушли из города Буча к 30 марта.

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