Москва, 5 апреля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В версии событий в Буче, которые преподносят общественности Украина и Запад, нельзя не заметить вопиющие нестыковки, заявил 5 апреля в Совете Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам», — рассказал он.

Российский дипломат указал на то, что «трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня». При этом, обвинения российских военных в убийстве мирных жителей не подтверждаются никакими свидетельствами.

«Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», — сказал Небензя по видеосвязи удалённо участвующему в заседании Совета Безопасности ООН украинскому президенту Зеленскому.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев с 3 апреля распространяет заявления о массовых убийствах мирных жителей города Буча, обвиняя в этом российских военных.

Напомним, российские военные ушли из города Буча к 30 марта.