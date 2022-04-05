Саранск, , 19:10 — REGNUM По итогам марта жители Мордовии оставили в различных платформах 2539 сообщений. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Центр управления регионом (ЦУР).

ЦУР Мордовии vk. com/tsur13

Большинство жалоб оставлены в социальной сети «ВКонтакте» — 79,3%, 13,2% жалоб пришли через портал Госуслуг, 7,5% — в социальной сети «Одноклассники».

Наиболее активно сообщали о проблемах жители Саранска – от них поступило 1526 обращений, 253 жалобы – от жителей Рузаевского района.

Максимальное число сообщений касается состояния дорог в республике – 637 жалоб, 439 обращений касались проблем экономики и бизнеса, 332 – медицины, 242 – благоустройства, 237 – вопросов ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам февраля жители республики написали в ЦУР 3170 обращений. Актуальными темами февраля стали дороги — 1005 жалоб, жилищно-коммунальное хозяйство — 601 сообщение, благоустройство — 475, коронавирус — 243 и безопасность — 105.

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