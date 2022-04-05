Владикавказ, 5 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии началась весенняя призывная кампания. Из республики готовят к отправке в войска около 700 призывников.

Recrut.mil.ru Новобранцы

«В этом году обширна география призыва: новобранцев отправят в части как Северного Кавказа, так и других регионов — в Центральную Россию, Сибирь, на Дальний Восток»,— передает ГТРК «Алания».

Телекомпания опровергла слухи, что новобранцы из Северной Осетии попадут в зону боевых действий в Донбассе и на Украине. Участвовать в специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины призывники-срочники не будут, так заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отправка новобранцев в войска начнется в третьей декаде мая. До этого им предстоит пройти полное медобследование, в том числе на наличие коронавируса.