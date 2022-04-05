Севилья, Испания, 5 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. 38-летний голкипер «Бетиса» и сборной Чили по футболу Клаудио Браво продлил контракт с испанским клубом до конца следующего сезона (до 30 июня 2023 года). Об этом 5 апреля сообщили на официальном сайте клуба.

Дмитрий Садовников Клаудио Браво

В текущем сезоне Клаудио Браво принял участие в тринадцати матчах испанской Примеры 2021/22, в которых пропустил восемнадцать мячей. Три встречи голкипер отстоял «на ноль».

Браво перешел в «Бетис» 30 августа 2020 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. До трансфера в «Ман Сити» за 18 миллионов евро чилиец выступал за «Реал Сосьедад» и каталонскую «Барселону».

На данный момент «Бетис» с шестнадцатью победами и 53-мя набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.