Бухарест, , 19:02 — REGNUM Выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, осуществленное 4 апреля в режиме видеоконференции, прошло «со значительными техническими проблемами». Об этом 5 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По свидетельствам очевидцев, на первых минутах спича главы украинского государства при трансляции пропал звук, а затем возникли проблемы с синхронным переводом. Кроме того, посреди выступления Зеленского румынский модератор перепутал каналы вещания, в результате чего президент Украины некоторое время «говорил в пустоту».

В настоящее время в парламенте Румынии создана специальная комиссия по расследованию сложившейся ситуации.

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Напомним, в ходе своего выступления перед представителями сената и палаты представителей парламента Румынии Зеленский призвал официальный Бухарест оказать Киеву военно-техническую помощь.

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