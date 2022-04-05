Москва, , 19:00 — REGNUM 24-летний форвард «Спартака» Джордан Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом и перешел в шведский АИК. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба «красно-белых».

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За АИК Джордан Ларссон, воспользовавшийся разрешением ФИФА приостановить действие контракта, будет выступать до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Ларссон принял участие в 23-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами в ворота «Лестер Сити» и «Кубани».

Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.