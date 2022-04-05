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Православие Дарья Антонова © ИА REGNUM

И.В. Воронцова. «Заколдованный круг русского сознания…» Проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX — начала XX века. М.; СПб.: Нестор-История, 2020.

Новая большая монография кандидата исторических наук и кандидата богословия Ирины Владимировны Воронцовой обобщает ее многолетние труды по изучению «проблемных зон православного сознания» второй половины XIX — начала XX в.

В обширнейшем введении к работе представлены исторический контекст эпохи, обзор историографии и источников и необходимый для ориентирования в теме терминологический аппарат. Источники, на которые опирается исследование, — это прежде всего оригинальные труды религиозных деятелей эпохи, в том числе публицистические статьи, а также их переписка, дневники и мемуары. Значительное количество писем и некоторых других видов источников извлечены из архивов, в основном московских и петербургских.

Связь обновленчества 1920-х гг. с церковно-реформаторским движением 1905−1907 гг. стала предметом дискуссий в историографии. Ее пытались выявить или опровергнуть многие исследователи. И.В. Воронцова не поддерживает прямолинейного приравнивания двух этих явлений, но при этом прослеживает следы изменения религиозного сознания от значительно более раннего исторического рубежа — середины XIX в. В частности, от богословия архимандрита Феодора (Бухарева), получившего неожиданную актуальность в начале XX в. Процесс деформации традиционного религиозного сознания совпадает по времени с социально-экономической модернизацией России, бурно протекавшей в данный период. Многие духовные лица и миряне проявили тогда стремление к актуализации христианства, к христианизации отошедших от Церкви, что помогло изменить формы взаимодействия с обществом, интеллигенцией, занявшейся религиозными поисками, активизировать диалог. Автор убедительно показывает, что то же стремление создавало соблазн реформировать саму традицию, а это вело к углублению кризиса религиозного сознания.

Во второй половине XIX в. в богословии стали популярными гуманитаризация, морализация, социологизация христианства. Развитие этих тенденций в начале XX в. привело к появлению групп, декларировавших не только необходимость разрыва с «исторической», «синодальной» Церковью (в пользу «вневременной», «истинной» Церкви), но и конструирование «нового религиозного сознания», «нового христианства» и т.п. Болезненная деформация христианской традиции в этих кругах развивалась параллельно с подъемом революционного движения в стране, и между этими явлениями трудно не увидеть связь. Религиозные реформаторы участвовали в политической борьбе, «освободительном движении».

В центре внимания монографии — движение религиозных реформистов, социальных христиан и церковных реформаторов 1901—1913 гг. Автор предлагает для него термин «религиозное движение», который представляется слишком аморфным, несмотря на то что он имел некоторое применение в начале XX в. Религиозным движением даже только в рамках православия можно назвать широчайший спектр сил, стремящихся как к модернизму, так и к традиционализму. Пожалуй, было бы корректнее использовать более узкое и точное понятие.

Движение показано как спектр отдельных направлений, при внешней схожести заметно отличавшихся друг от друга, хотя и входящих во взаимодействие: «новое религиозное сознание», «церковно-освободительное движение», «социальное христианство», «голгофское христианство» и пр. Впервые этот спектр представлен в общей и подробной картине, показаны взаимные влияния и зависимости. Весьма интересен сюжет о сближении между «неохристианами» и «богостроителями"-марксистами, которые, пусть и с совершенно разных идейных позиций, сошлись на поиске синтеза религии и революции. Предложена периодизация истории движения, кульминация которого приходится на вторую половину 1905 г. — первую половину 1909 г.

Одна из сфер, тщательно проработанных автором, — история периодической печати, ставшей в изучаемый период важнейшим фактором формирования общественного сознания. Подробно изучены издания как второй половины XIX, так и начала XX в., в т.ч. буквально все номера недолговечных периодических изданий церковных реформаторов.

Отдельная важная тема, придающая работе дополнительный размах и выводящая на более широкие обобщения, — влияние католического модернизма (прежде всего французского) на Русскую Церковь. Этому сюжету отведено много места — одна из четырех глав. На Западе он неплохо изучен, но в российской историографии И.В. Воронцова фактически впервые системно излагает историю модернизма в Римско-Католической церкви конца XIX — начала XX в. Автор убедительно доказывает наличие взаимной заинтересованности и реальных контактов между европейскими и российскими модернистами. Сопоставляются программные работы католических модернистов и идеи «нового религиозного сознания». Приводятся и различия в позициях: в частности, для католической среды был характерен научный путь, критицизм; для православной — религиозно-этический путь, совмещение идеалов любви к Богу и к ближнему. Помимо прочего объединяла обе стороны и оппозиционность по отношению к своему церковному руководству. Лидеры католического модернизма, как правило, порвали с Римско-Католической церковью или даже вышли за пределы христианства. Некоторые их богословские сочинения и письма, никогда не публиковавшиеся на русском языке, приведены в качестве приложений к монографии И.В. Воронцовой.

Местами в тексте упоминается знакомство русских реформаторов с философией либерального протестантизма, контакты с представителями протестантских церквей, хотя на фоне целой главы о католическом модернизме это выглядит неравновесно.

Подводя итог, остается признать, что выход монографии И.В. Воронцовой «Заколдованный круг русского сознания…» Проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX — начала XX века» — событие как в научной, так и в церковной жизни России. Это оригинальное и опирающееся на большой массив источников исследование становится шагом на пути к лучшему пониманию самосознания российского общества, обреченного, по словам автора, бродить по заколдованному кругу социального и религиозного вопросов.

Глеб Михайлович Запальский — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.