Москва, , 08:28 — REGNUM Трилогия «Последний богатырь» и фильм «Тарас Бульба» вновь появятся в российском кинопрокате. Об этом 5 апреля сообщило информационное агенство «РИА Новости».

Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла» Kinopoisk.ru

Так, экранизация повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» вернётся в прокат 7 апреля 2022 года. Дата повторной премьеры серии картин «Последний богатырь» пока что не раскрывается.

Ранее российские прокатчики решили повторно показать популярные отечественные ленты вместо отменённых голливудских блокбастеров. Так, в повторный прокат уже попали «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Холоп» и многие другие фильмы.

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