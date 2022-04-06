Москва, 6 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Трилогия «Последний богатырь» и фильм «Тарас Бульба» вновь появятся в российском кинопрокате. Об этом 5 апреля сообщило информационное агенство «РИА Новости».

Kinopoisk.ru Съемки фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Так, экранизация повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» вернётся в прокат 7 апреля 2022 года. Дата повторной премьеры серии картин «Последний богатырь» пока что не раскрывается.

Ранее российские прокатчики решили повторно показать популярные отечественные ленты вместо отменённых голливудских блокбастеров. Так, в повторный прокат уже попали «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Холоп» и многие другие фильмы.