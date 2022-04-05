Грозный, , 18:56 — REGNUM В Чечне обнаружено тело несовершеннолетнего юноши с телесными повреждениями, которые говорят о том, что смерть наступила в результате насильственных действий. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 5 апреля в пресс-службе ведомства.

Убийство kropekk_pl

Труп 16-летнего подростка был обнаружен 3 апреля 2022 года в городе Грозном. По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело.

«По предварительной информации, неустановленным лицом в 16-летнего подростка по месту его жительства произведен выстрел из охотничьего ружья и причинены резаные раны шеи, что стало причиной его смерти» , — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Telegram-канал Baza о том, что в совершении неосторожного убийства подростка призналась его 14-летняя сестра. Якобы брат попросил её принести ружьё, чтобы сфотографироваться. Она принесла оружие и случайно выстрелила в брата. Пострадавший стал хрипеть и она «надрезала его горло, чтобы облегчить дыхание», пишет АиФ — СК.

После этого девочка якобы вытащила тело на улицу и сообщила матери по телефону, что брат давно не возвращается домой, попросив приехать.