Подгорица, 5 апреля 2022, 18:56 — REGNUM За последние сутки в Черногории зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения.
Доля положительных случаев от общего числа протестированных составила 5,91 процента.
За сутки не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с ковидом.
Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2706 человек.
К 15 часам дня выздоровление было зарегистрировано у 94 пациентов.
Активное число случаев в Черногории составляет 590 человек.