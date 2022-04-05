Москва, 5 апреля 2022, 18:54 — REGNUM Заявочная кампания на участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — продлена до 24 апреля 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 23:59 мск 24 апреля 2022 года на сайте проекта.
В связи с высокой активностью участников, организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» приняли решение продлить регистрацию, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов напомнил, что в новом сезоне конкурса участники смогут попробовать свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма»: «Активнее всего регистрация идёт на направление «Развитие территорий» по продвижению идей представителей сферы индустрии гостеприимства из разных уголков страны. И это не удивительно, ведь конкурс позволяет обмениваться опытом, заявлять о себе. Следующие по активности представители среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора, не отстаёт и направление стартапов. Мы видим, что молодые люди готовы реализовывать яркие кейсы по развитию туризма в регионах. Только набирают обороты заявки по направлению «Будущее туризма». Друзья, активнее регистрируйтесь, не бойтесь пробовать новое. Мы ищем перспективные молодые кадры, стремящиеся развивать туризм в России!»
Участниками конкурса могут стать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении.
Мастерам предстоит поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить жюри свой проект в сфере гостеприимства, пообщаться с экспертами индустрии туризма. Победители смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».