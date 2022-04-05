Москва, 5 апреля, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Заявочная кампания на участие в новом сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — продлена до 24 апреля 2022 года. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 23:59 мск 24 апреля 2022 года на сайте проекта.

ИА REGNUM Туризм

В связи с высокой активностью участников, организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» приняли решение продлить регистрацию, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку.

«За первые два сезона всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» отлично зарекомендовал себя: желание участвовать изъявили более 50 тысяч человек. Проект объединил как профессионалов индустрии гостеприимства, так и людей со свежими идеями, делающими свои первые шаги в сфере туризма. Победители получили гранты на реализацию проектов, поддержку серьезных наставников и бизнеса, а главное ­­­– стали частью большой команды энтузиастов, которые вместе готовы сохранять культурно-историческое наследие нашего государства, развивать внутренний и въездной российский туризм. Новый сезон конкурса не похож на предыдущие. Мы подготовили для участников интересные испытания и яркие задания, а в очных этапах, наравне с мастерами, смогут принять участие представители туристического сообщества региона и даже те, кто только присматривается к сфере гостеприимства. Мы рады, что регистрация на участие в конкурсе проходит очень активно, ежедневно прибавляется около 1000 новых заявок. На данный момент больше всего заявок мы получили от жителей Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Ждём заявки от всех 85 субъектов нашей страны, ведь каждому региону есть, что показать!», — поделился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов напомнил, что в новом сезоне конкурса участники смогут попробовать свои силы в четырех новых направлениях «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма»: «Активнее всего регистрация идёт на направление «Развитие территорий» по продвижению идей представителей сферы индустрии гостеприимства из разных уголков страны. И это не удивительно, ведь конкурс позволяет обмениваться опытом, заявлять о себе. Следующие по активности представители среднего и высшего менеджмента государственной системы управления и коммерческого сектора, не отстаёт и направление стартапов. Мы видим, что молодые люди готовы реализовывать яркие кейсы по развитию туризма в регионах. Только набирают обороты заявки по направлению «Будущее туризма». Друзья, активнее регистрируйтесь, не бойтесь пробовать новое. Мы ищем перспективные молодые кадры, стремящиеся развивать туризм в России!»

Участниками конкурса могут стать работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении.

Мастерам предстоит поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить жюри свой проект в сфере гостеприимства, пообщаться с экспертами индустрии туризма. Победители смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

«Одна из главных задач конкурса – расширение кадрового потенциала туриндустрии. Наша страна имеет огромные возможности развития сферы туризма, ведь только в России люди живут в девяти часовых поясах и всех климатических зонах от тропических до полярных регионов. Нам посчастливилось жить в уникальной стране с богатейшими природными ресурсами, удивительными многовековыми традициями, творческими талантливыми людьми, готовыми реализовывать свои прорывные проекты в сфере гостеприимства. Именно таких заинтересованных Мастеров мы ждём на нашем конкурсе! Глядя на активность участников при регистрации, мы решили продлить заявочную кампанию ещё на две с половиной недели. Уверен, что это даст возможность успеть заполнить анкету тем, кто откладывал свою регистрацию на последний день, а для ребят, которые сомневались, вступать ли в этом году в нашу большую команду, побороть неуверенность и обязательно принять участие в главном туристском событии страны! С командой организаторов мы готовим крутую программу, призы и бонусы, привлекаем интересных спикеров и партнеров. Сезон'22 будет неповторимым! Такое событие нельзя пропустить!», — подчеркнул Богдан Кондратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».