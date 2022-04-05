Москва, , 18:50 — REGNUM Обстоятельства подрыва цистерн с химическими веществами в городе Рубежное (ЛНР), организованного ВСУ, поручил установить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 5 апреля в пресс-службе ведомства. Расследование поручено провести силами центрального аппарата СКР.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

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«В рамках расследования во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и другими оперативными службами СКР зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение ВСУ действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту известно, что при отступлении из Рубежного ВСУ совершили подрыв цистерн с опасными химическими веществами на территории расположенного в городе завода. В резервуарах предприятия находились вредные химические вещества — серная, соляная, азотная кислоты, аммиак.

Эта диверсия, устроенная ВСУ, создала «реальную опасность для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населённых пунктах», ведь эти вещества при вдыхании их паров вызывают у человека тяжёлые отравления и токсический отёк лёгких.

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