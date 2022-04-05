Мюнхен, Германия, 5 апреля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» предложила 24-летнему фланговому атакующему защитнику амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаиру Мазрауи подписать четырехлетний контракт до конца сезона 2025/26.

ФК Бавария Мюнхен

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, Мазрауи пополнит состав мюнхенского клуба в ближайшее летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В текущем сезоне Мазрауи принял участие в 23-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что на Мазрауи также претендует каталонская «Барселона».