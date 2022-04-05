Оттава, 5 апреля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Канадский исполнитель The Weeknd (Эйбел Тесфайе) представил клип на песню Out of Time. Он опубликовал ролик на своём YouTube-канале 5 апреля.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

При этом музыкант ограничил доступ к клипу для пользователей из России. Зрители могут увидеть ролик, используя VPN.

Добавим, что в клипе The Weeknd проводит свидание с девушкой, которое оборачивается для него чередой странных событий. Героиню ролика сыграла звезда южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен.