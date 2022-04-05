Нью-Дели, , 18:44 — REGNUM Правительство Индии заблокировало 22 канала на видеохостинге YouTube, в том числе четыре пакистанских, по причине распространения «дезинформации, угрожающей национальной безопасности и общественному порядку», сообщает 5 апреля Reuters.

Логотип YouTube Rego Korosi

«Несколько YouTube-каналов использовались для публикации фальшивых новостей. Например, о вооруженных силах Индии», — говорится в заявлении индийского правительства.

Отмечается, что общая аудитория каналов, заблокированных по решению министерства информации и телерадиовещания страны, составляла около 2,6 млрд человек.

Напомним, что ранее министерство информации Индии уже заблокировало 55 YouTube-каналов, а также некоторые аккаунты в Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).