Москва, , 18:44 — REGNUM Во вторник, 5 апреля на площадке в Москве прошла пресс-конференция Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «НАТО перед судом истории. Военные преступления Северо-Атлантического альянса (1949–2022)». На мероприятии был представлен доклад Центра политического анализа об агрессивных действиях Альянса с момента его создания и до сегодняшнего дня. Результаты исследования обсудили эксперты. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Павел Данилин детально рассказал о наращивании агрессивности и военных преступлениях НАТО за годы его существования. Альянс за 30 лет совершил 23 военных операции против других стран, находясь в состоянии войны 42,5 года из последних 30 лет (то есть одновременно ведя несколько войн). Причем большинство военных операций было начато без юридических на то оснований. Силами НАТО полностью уничтожена государственность в 3 странах (Югославия, Ирак и Ливия). До сих пор продолжается вторжение в Сирию. Не меньше 10 государств были лишены натовцами суверенитета и стали либо колониями и сателлитами стран-членов НАТО, либо полигоном для военных экспериментов (Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония, Словения, Сербия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали). Жертвами этих операций стали, по самым скромным оценкам, более 1 000 000 мирных жителей, беженцы из стран, ставших жертвами НАТО, исчисляются десятками миллионов человек.

По мнению Павла Данилина вплоть до распада Советского Союза применение вооруженных сил Североатлантическим Альянсом сдерживалось наличием серьезной противоборствующей силы. После краха СССР, весь мир стал наблюдать, как заявляющий себя оборонительным союзом Альянс, все чаще и чаще стал применять силу для решения вопросов, лежащих далеко вне сферы заявленных интересов НАТО.

«Видя угрозу своему доминированию, США взяли курс на противостояние с Россией. Со временем агрессивная риторика США и новых членов Альянса приобретала все более и более выраженную антироссийскую направленность. НАТО прямо встал на курс конфронтации с Россией, в том числе используя такие страны как Украина и Грузия для создания угроз на границах с нашей страной… Учитывая то, что НАТО неоднократно за последние годы использовала помимо агрессивной риторики, еще и агрессивные действия, не подкрепленные никакими международными договорами, — нам действительно есть, чего опасаться. Принятие Польши и прибалтийских лимитрофов в Альянс можно сравнить с инъекцией дурной крови, инъекцией яда, которая распространяется по всему организму НАТО. Русофобия этих стран позволила отравить все институты коллективной безопасности в Европе (ОБСЕ, ПАСЕ)», — подчеркнул он.

Политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в своем выступлении обратил внимание на постоянно меняющуюся риторику Альянса, а также на логику принятия решений в нем. Решения в НАТО принимаются не союзом государств – членов, а единственной страной – США. В доказательство этого факта спикер привел пример Франции, где в сложной ситуации оказался Э. Макрон, когда констатировал «смерть мозга НАТО», и где все кандидаты в президенты в предстоящих выборах заявляют о выходе из Альянса. Изначально Альянс ставил своей целью бороться с терроризмом, затем ключевой целью организации стало антироссийское движение, а в перспективе противоборство станет распространятся и на Китай.

Эксперт отдельно остановился на последнем исследовании ВЦИОМ*, которое отражает, как такая логика и риторика НАТО воспринимается россиянами. По данным опроса граждане преимущественно считают, что НАТО – это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО — это военный союз, нацеленный на защиту стран-членов союза (15%). Большинство россиян слышали о ведении НАТО в последние годы военных операций в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке (81%). Информированы, что во время военных операций были факты преступлений против человечности 73% граждан, не слышали об этом — 8%. Почти 60% россиян отрицательно относятся к военно-политическому блоку НАТО и только 2% сообщили о положительном отношении.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что граждане России полностью разделяют позицию руководства страны по недопустимости приближения НАТО к границам страны. И абсолютно не верят заявлениям руководства НАТО о том, что организация никогда не была направлена против России», — дополнил он.

* Всероссийский репрезентативный опрос был проведен 2 апреля 2022 года. Генеральная совокупность: граждане РФ в возрасте 18 лет и старше. Выборка: 1600 респондентов. Метод: телефонный опрос. Предварительная погрешность: — 2,5%.