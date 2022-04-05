Лос-Анджелес, США, , 18:37 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали Кайли Дженнер за злоупотребление пластическими операциями и инъекционной косметологией. Об этом 5 апреля пишет The Sun.

Кайли Дженнер Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, Дженнер продемонстрировала помаду из её новой коллекции косметики. Комментаторы отметили, что губы модели выглядят неестественно, будто они «накладные», и продукт её бренда здесь не при чём.

Ранее Кайли Дженнер призналась, что в 2015 году сделала первую инъекцию в свои губы. Модель рассказала, что комплексовала из-за того, что они тонкие.

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