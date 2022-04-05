Москва, , 18:33 — REGNUM Кадры, представленные в мировых СМИ как «резня в Буче» сделаны по сценарию «массовых убийств албанцев» в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой. Такие параллели с сербскими событиями увидела директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович. Своим аналитическим взглядом эксперт поделилась во время телемоста с Москвой.

Информационная война ИА REGNUM

По словам эксперта, с 90-х годов после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые «гуманитарные войны», якобы мотивированные защитой прав человек. Один из таких примеров – бомбардировка бывшей Югославии, теперь Сербии. США и НАТО начали агрессию без одобрения Совбеза ООН, чтобы якобы остановить нарушение прав албанцев в Косове и Митохии, напомнила Драгана Трифкович.

«Решение было принято после предполагаемой «резни в селе Рачак». Все западные СМИ тогда показали фотографии якобы убитых мирных жителей, а в убийстве обвинили Югославские вооруженные силы. Итоги бомбардировок силами НАТО тысячи изгнанных из своих домов и убитых, а в конечном счете – строительство крупнейшей в Восточной Европе военной американской базы», — отметила она.

«На сегодняшний день никто не привлечен к ответственности за бомбардировки Сербии. Ущерб составил более 100 млрд. долл, за убийство мирных жителей и торговлю человеческими органами никто не ответил. Такая же ситуация разворачивалась Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Западные СМИ все это мало интересовало. По ситуации на Украине западные СМИ сообщали так же очень мало. О том, что происходило на Донбасе с 2014 года, о страшных событиях в Одессе, об убийстве мирных жителей западные СМИ не сообщали. Ситуация кардинально поменялась после того, как Россия начала операцию на Украине», — проанализировала Д. Трифкович.

Как отметила эксперт, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиа-войны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века. «Буквально те же термины используются для обвинения. Мы слышим одни и те же речи от американских и британских политиков. Министр обороны Украины назвал дело в Буче «новой Сребреницей». Хочу сказать, что провокация в Буче не похожа на Сребренницу, а похожа на инсценировку в селе Рача, которую организовал американский гражданин Уильям Уолкер в то время, когда он возглавлял миссию ОБСЕ в Косове и Митохии. После столкновения между сербскими силовиками и албанскими террористами, погибших переодели в штатское и сфотографировали для выдвижения обвинения против Сербии. И эта операция стала главным поводом для начала бомбардировок в Сербии», — напомнила она.