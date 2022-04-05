Эксперт: Кадры из Бучи сделаны по сценарию «массовых убийств албанцев»
Москва, 5 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Кадры, представленные в мировых СМИ как «резня в Буче» сделаны по сценарию «массовых убийств албанцев» в сербской деревне Рачак, которые при расследовании оказались постановкой. Такие параллели с сербскими событиями увидела директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович. Своим аналитическим взглядом эксперт поделилась во время телемоста с Москвой.
По словам эксперта, с 90-х годов после развала СССР и Варшавского договора США и НАТО вели так называемые «гуманитарные войны», якобы мотивированные защитой прав человек. Один из таких примеров – бомбардировка бывшей Югославии, теперь Сербии. США и НАТО начали агрессию без одобрения Совбеза ООН, чтобы якобы остановить нарушение прав албанцев в Косове и Митохии, напомнила Драгана Трифкович.
Как отметила эксперт, медийная агрессия, направленная против России, ничем не отличается от медиа-войны, устроенной в Сербии в 90-х годах прошлого века. «Буквально те же термины используются для обвинения. Мы слышим одни и те же речи от американских и британских политиков. Министр обороны Украины назвал дело в Буче «новой Сребреницей». Хочу сказать, что провокация в Буче не похожа на Сребренницу, а похожа на инсценировку в селе Рача, которую организовал американский гражданин Уильям Уолкер в то время, когда он возглавлял миссию ОБСЕ в Косове и Митохии. После столкновения между сербскими силовиками и албанскими террористами, погибших переодели в штатское и сфотографировали для выдвижения обвинения против Сербии. И эта операция стала главным поводом для начала бомбардировок в Сербии», — напомнила она.