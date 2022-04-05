Аляска, США, 5 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Более 7,2 млн кубических футов природного газа потеряно в результате утечки на месторождении компании ConocoPhillips на Аляске, которая продолжается с 4 марта, сообщает 5 апреля Reuters.

jhencolors2 Аляска

ЧП на месторождении Alpine вынудило рабочих эвакуироваться и привело к сокращеню добычи газа, рассказали представители ConocoPhillips.

Компания продолжает работать над устранением утечки. При этом ежедневная добыча упала до 36 851 барреля. Для сравнения, еще 1 марта компания добывала 51 700 баррелей в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канадцы, проживающие рядом с одним из крупнейших нефтяных месторождений на Северном склоне Аляски, вынуждены были эвакуироваться в результате утечки природного газа. Власти эвакуировали примерно 490 жителей деревни, расположенной к югу от нефтяного месторождения Alpine.