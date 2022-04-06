Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Американский рэпер Винс Стейплс поделился треклистом предстоящей пластинки. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 5 апреля.

Винс Стейплс Скриншот YouTube

Будущий альбом получит название Ramona Park Broke My Heart и включит в себя 16 песен. Премьера проекта намечена на 8 апреля 2022 года.

Напомним, что Винс Стейплс прославился благодаря участию в рэп-коллективе Odd Future. С 2014 года музыкант занимается сольной творческой деятельностью.

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