Вашингтон, 6 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Американский рэпер Винс Стейплс поделился треклистом предстоящей пластинки. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 5 апреля.

Скриншот YouTube Винс Стейплс

Будущий альбом получит название Ramona Park Broke My Heart и включит в себя 16 песен. Премьера проекта намечена на 8 апреля 2022 года.

Напомним, что Винс Стейплс прославился благодаря участию в рэп-коллективе Odd Future. С 2014 года музыкант занимается сольной творческой деятельностью.