Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Цены на товары, в том числе и на социально значимые, уже не вернутся к тем, что были еще в начале февраля, но коррекция цен вниз возможна в связи со снижением спроса. Такое мнение ИА REGNUM высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук, руководитель образовательного направления «Экономика» Артём Голубев.

Елена Молчанова ИА REGNUM Покупатель в овощном отделе. Цены на продукты

Следите за развитием событий в трансляции: «Что почём? Мониторинг цен в регионах России — трансляция»

Эксперт напомнил, что цену на товары, в том числе социально значимые, прежде всего, формируют два фактора — спрос и предложение.

«Увеличение спроса происходит по двум причинам: во-первых — перераспределение от более дорогих к более дешевым, во-вторых — некоторые люди начинают набирать эти товары впрок, предполагая, что они могут дорожать или пропасть», — пояснил собеседник агентства.

Помимо этого, на увеличение цен влияют поставщики и торговые сети. Также не стоит забывать о том как, где и с помощью чего производится товар. Если сырье импортное, оборудование, на котором производится товар, и комплектующие к нему, зарубежное, это также влияет на конечную цену.

«Когда спрос покупателей на продукты спадёт, произойдет определенная стабилизация ассортимента и цен. Вряд ли, конечно, цены вернутся к предкризисному уровню, но определенная коррекция цены на социально значимые товары возможна», — подытожил Голубев.