Москва, 5 апреля 2022, 18:30 — REGNUM Об обмене России и Украины пленными в формате 86 на 86 рассказала 5 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, эти люди были в списке на обмен, однако «в последний момент из списка они были исключены по причине зеркальности». В интервью РИА Новости они заявила:
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