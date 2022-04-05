Москва, , 18:29 — REGNUM Группа независимых историков открыла портал, который расскажет и покажет достоверную историю военных конфликтов НАТО. К 73-й годовщине создания Североатлантического Альянса группа независимых историков, ученых и экспертов запустила медиапроект «Музей НАТО» — natomuseum. com. Ресурс призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.

Подписанный 4 апреля 1949 г. Договор о создании Североатлантического военно-политического блока стал первым крупным военным союзом, который был заключен по инициативе и в интересах США в мирное время. Первоначально в состав вошли США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Исландия, Дания и Норвегия. Сегодня в организацию входит уже 30 стран.

В момент создания НАТО, в период развития конфронтационного этапа «холодной войны», альянс был важен для европейских участников, и тогда они были готовы заплатить высокую цену за защиту от того, что казалось страшной угрозой, — от «мирового коммунизма». И хотя эта угроза не актуальна уже три десятилетия, альянс продолжает расширяться, действовать и использоваться США для обоснования грубого вмешательства в политику других государств по всему миру.

За последние 30 лет НАТО фактически инициировал и поддержал более 20 военных операций против других стран. По самым скромным оценкам, по итогам этих вмешательств погибло более 1 млн человек.

Первые материалы «Музея НАТО» рассказывают о предпосылках развития агрессивной внешней политики США и методах вмешательства Вашингтона в дела других государств, участии США и членов НАТО в Корейской войне, жертвах конфликта в Ливии. В дальнейшем историки намерены подробно разобрать военные операции во Вьетнаме, Гватемале, Югославии, Ираке, Сомали, Африке, Италии, Гренаде, Иране, Панаме, Афганистане и Сирии.