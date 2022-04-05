Подгорица, 5 апреля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Китай наращивает экспорт алюминия, чтобы восполнить растущий дефицит предложения на западных рынках. Как сообщает RTCG, в феврале 2022 года Китай поставил 26 378 тонн первичного алюминия, что является самым высоким месячным объемом с 2010 года, а самая крупная партия, как сообщается, направлялась в Черногорию.

(сс) homw Алюминий

Отмечается, что значительный сдвиг в структуре торговли, потому что Китай использовал огромное количество первичного металла в 2020 и 2021 годах, в то время как внутреннее производство изо всех сил пыталось удовлетворить спрос.

«Сейчас высокие цены на электроэнергию сокращают производство в Европе, что приводит к повышению цен на Лондонской бирже металлов (LME)», — говорится в статье.

Основную часть февральского экспорта составили две партии — 5 000 тонн в Италию и 20 100 тонн в Черногорию.