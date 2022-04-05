Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Законодатели в Сенате США одобрили законопроект о выделении $10 млрд на борьбу с COVID-19, сообщает 5 апреля Reuters.

Коронавирус в США The National Guard

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При этом лидер большинства в Сенате Чак Шумер остался разочарован тем фактом, что политики не добились выделения еще $5 млрд на борьбы с коронавирусом на глобальном уровне.

Отметим, что администрация президента США Джо Байдена изначально добивалась выделения $22,5 млрд на борьбу с коронавирусом как в стране, так и в мире.

Теперь законопроект будет отправлен на голосование в палату представителей. Политики надеются, что оно состоится на следующей неделе.