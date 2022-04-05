Добровольческий корпус #МыВместе помогает жителям Херсона с лекарствами
Москва, 5 апреля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Добровольческая миссия в Херсоне после доставки продовольствия, затронет медицину и лекарственное обеспечение. Накануне депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич посетил медицинские учреждения Херсона и встретился с коллективами, чтобы выяснить актуальные потребности больниц. В Херсонской областной клинической и детской областной клинической больницах Игорь Кастюкевич обсудил с врачами наиболее острые проблемы. Медики передали ему списки препаратов, которых сегодня не хватает в клиниках или запасы которых на исходе.
Помимо выяснения лекарственных потребностей, каждый раз добровольцы волонтерского корпуса, в числе которых и «Молодёжка ОНФ», вместе с военными привозят жителям Херсона гуманитарный груз. В этот раз восемь тонн продуктов и вещей первой необходимости местному населению передали на Площади Свободы менее, чем за два часа.